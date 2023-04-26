Водителя сгоревшего в Тамбове автобуса спас участковый Евгений Толстошеин

Автобус сгорел, но пострадавших нет Фото: УМВД по Тамбовской области

История со сгоревшим автобусом на улице Астраханской в Тамбове обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, водителя, уже высадившего к тому времени пассажиров, спас участковый уполномоченный полиции ОП №2 УМВД России по городу Тамбову, старший лейтенант полиции Евгений Толстошеин. Он ехал в опорный пункт полиции, когда увидел пожар.

- Сотрудник полиции понял, что промедление в данной ситуации может обернуться настоящей трагедией, и, несмотря на возможную угрозу для своей жизни, поспешил к данному транспортному средству. Забежав в автобус, обнаружил в салоне одного водителя, который пытался предотвратить самостоятельно неисправность в автомобиле. После чего, участковый эвакуировал водителя из горящего автобуса на безопасное расстояние, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

О происшествии Евгений Толстошеин сообщил в пожарную службу, пытаясь до их приезда самостоятельно потушить пожар.

Напомним, что ЧП с автобусом произошло в Тамбове 20 апреля. Водитель заметил неисправность и высадил пассажиров. Вскоре после этого пожар охватил салон.