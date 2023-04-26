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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:47

В Тамбове во время ежегодного отчета главы региона перекроют движение в центре города

Ограничения будут действовать 27 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

27 апреля глава Тамбовской области Максим Егоров выступит перед депутатами с ежегодным отчетом о результатах работы правительства в 2022 году. Расширенное заседание Тамбовской областной Думы, на котором заслушают эту информацию, состоится в драмтеатре.

Как рассказали в администрации Тамбова, в этот день, для обеспечения безопасности дорожного с 7 до 16 часов запретят остановку и стоянку автомобилей (кроме участников мероприятия):

- по ул. Интернациональной, по направлению от ул. К. Маркса до ул. Советской;

- по нечётной стороне ул. К. Маркса, от ул. Интернациональной до ул. М. Горького;

- на пл. Ленина, в районе «Тамбовтеатра»;

- по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, на участке от ул. Интернациональной до дома 16Б по ул. Интернациональной;

- по проезду вдоль здания Правительства Тамбовской области от ул. К. Маркса до дома 16Б по ул. Интернациональной.

Кроме того, с 12 до 16 часов вводится запрет на движение транспортных средств по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, на участке от ул. Интернациональной до дома 16Б по ул. Интернациональной.