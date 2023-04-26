В Тамбовской области водитель фуры затормозил из-за запрещающего знака и его прицеп по инерции въехал в иномарку

В иномарку въехал прицеп Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 42-летний мужчина, произошла 25 апреля в 16 часов 35 минут на 45 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» в Бондарском районе. 56-летний мужчина, управляя автомобилем «МАЗ 5529М1» в составе с прицепом «852911А», пытался обогнять едущую впереди машину, но увидел знако «Обгон запрещен» и затормозив, вернулся на свою полосу. Однако из-за резкого маневра прицеп большегруза по инерции вынесло на встречку, где он протаранил «Toyota Corolla» под управлением 42-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб на месте автоаварии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.