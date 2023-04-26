В Сбере обсудили возможности развития партнерства с Индией, Китаем и странами ближнего зарубежья

В Воронеже состоялся «IV Воронежский экспортный форум 2023». В нем выступили представители органов государственной власти, ТОП-менеджеры учреждений, занимающихся развитием внешнеэкономических отношений и эксперты Сбера. Форум стал площадкой для обмена опытом и мнениями, налаживания новых партнерских связей, а также приобретения новых знаний в сфере экспортной деятельности.

Как отметили спикеры Сбера, внешняя торговля проходит стадию трансформации, в таких условиях чрезвычайно важно владеть достоверной информацией о последних тенденциях в данной сфере. В текущей ситуации производные финансовые сервисы, становятся все более востребованными инструментами финансового менеджмента, а также помогают оценивать финансовый результат и валютные риски. Эксперты Сбера поделились еще одним актуальным инструментом для бизнеса – аккредитивной формой расчетов, которая позволяет выполнять обязательства по контракту и получить платеж.

Прямой диалог бизнеса и власти который раз доказывает свою эффективность и позволяет выявить важные проблемы в сфере экспортной деятельности, а также наметить возможные пути решения в процессе их живого обсуждения.

Кроме того, Сбер провел собственную встречу в формате дискуссии «Новые возможности ВЭД со Сбером», участие в которой приняли финансовые эксперты и представители крупного бизнеса Черноземья.

На мероприятии выступили руководители профильных подразделений Сбербанка, специализирующиеся на развитии внешнеэкономических отношений. В рамках конференции обсуждались основные перспективы и вызовы 2023 года, вопросы текущей экономической ситуации и развития международных отношений.

Спикеры проанализировали опыт других территорий, а также рассказали участникам встречи о наиболее развитых отраслях импорта из Индии - промышленное оборудование и химическая промышленность, которые также активно развиваются в Черноземье.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Центрально-Черноземный банк Сбербанка обслуживает более 850 участников ВЭД сегмента крупного и среднего бизнеса. Разрабатывая любой продукт, мы всегда отталкиваемся от проблемы, которую мы должны решить. Стратегическим партнерством для нас является взаимодействие в части внешнеэкономической деятельности с Индией, Белоруссией, Китаем. Информация и опыт, которыми на конференции поделились спикеры, необходим как для компаний, только начинающих свою внешнеэкономическую деятельность, так и для действующих участников ВЭД для развития бизнеса с партнерами из дружественных стран».

Также на мероприятии рассказали о сервисе Сбера для поиска надежных зарубежных покупателей и поставщиков - «Бизнес-миссия онлайн». В формате онлайн-конференции клиенты Сбера могут находить партнеров для торговли за рубежом.