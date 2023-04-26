Прокуратура Токаревского района через суд потребовала привести дорогу в деревне Чичерино в порядок

На дороге глубокие колеи, по которым проедет не всякая машина

Прокуратура Токаревского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения по обращению местного жителя.

- Установлено, что в деревне Чичерино автомобильная дорога по улице Новая находится в ненадлежащем техническом состоянии. Так, из-за колейности затруднено движение транспортных средств, а также специализированной техники, однако администрацией сельсовета не предпринято мер по приведению дороги в надлежащее состояние, - рассказали в прокуратуре Токаревского района.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования.

Фото прокуратуры Токаревского района