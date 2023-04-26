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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:09

Прокуратура Токаревского района через суд потребовала привести дорогу в деревне Чичерино в порядок

Состояние грунтовки оставляет желать лучшего
Марина МАКОВЛЕВА
На дороге глубокие колеи, по которым проедет не всякая машина

На дороге глубокие колеи, по которым проедет не всякая машина

Прокуратура Токаревского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения по обращению местного жителя.

- Установлено, что в деревне Чичерино автомобильная дорога по улице Новая находится в ненадлежащем техническом состоянии. Так, из-за колейности затруднено движение транспортных средств, а также специализированной техники, однако администрацией сельсовета не предпринято мер по приведению дороги в надлежащее состояние, - рассказали в прокуратуре Токаревского района.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования.

Фото прокуратуры Токаревского района