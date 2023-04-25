В Тамбовской области за первый день операции «Автобус» выявили 15 машин с неисправностями

4 автобуса вышли в рейс с неисправным рулевым управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

25 апреля на территории области стартовала региональная оперативно-профилактическая операция «Автобус». За первый день операции автоинспекторы осмотрели 246 автобусов, при этом 113 водителей привлекли к административной ответственности за различные

нарушения Правил дорожного движения. Выяснилось также, что на линию выходят автобусы с техническими неисправностями, таких выявили 15. Полицейские пресекли 4 факта управления автобусами без тахографов, либо с неработающими тахографами, а также задержали и поставили на стоянки 4 автобуса с неисправным рулевым управлением.

- Автоинспекторы провели работу и с должностными лицами, осуществляющими выпуск автобусов на линию, при этом 20 должностных лиц автопредприятий были привлечены к административной ответственности, составлено 33 рапортов по признакам нарушений со стороны должностных и юридических лиц, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Просим пассажиров общественного транспорта и неравнодушных участников дорожного движения сообщать о всех фактах грубых нарушений ПДД совершаемых водителями общественного транспорта на телефон дежурной части ГИБДД 53-40-67, который работает в круглосуточном режиме.