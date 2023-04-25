Тамбовчанин, который из ревности поджег знакомую, получил 4 года колонии

В суде мужчина вину не признал Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 36-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью). 30 августа прошлого года в больницу доставили 46-летнюю женщину с многочисленными термическими ожогами.

- На следствии и в суде установили, что накануне она находилась в гостях у односельчанина, который в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, плеснул в сторону знакомой бензин и щелкнул зажигалкой, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В результате возгорания одежды, женщина получила телесные повреждения в виде ожогов более 30 процентов тела, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в судебном заседании мужчина вину не признал.

- Тем не менее, представленные государственным обвинителем доказательства виновности лица в совершении инкриминируемого преступления способствовали постановлению судом обвинительного приговора, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.