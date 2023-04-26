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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:38

Тамбовские пожарные сыграли в футбол в полной боевой экипировке

Вес снаряжения составил 20 килограммов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Матч прошел в полной выкладке

Матч прошел в полной выкладке

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

25 апреля на стадионе «Динамо» в Тамбове сотрудники ГУ МЧС России по региону сыграли в «пожарный футбол», или, как его еще называют, в «Fire Ball» в полной боевой экипировке. Футбол сам по себе является очень энергозатратным видом спорта, а в пожарном виде спорта все усложняется 20-килограммовым снаряжением.

- По итогам напряженной борьбы золото завоевала команда специализированной пожарно-спасательной части № 1 по тушению крупных пожаров, серебро у пожарно-спасательной части № 2 города Тамбова, а бронзовыми призерами стали сотрудники пожарно-спасательной части № 7 города Мичуринска, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.