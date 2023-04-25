Тамбовчанин, защищаясь, убил напавшего на него человека

В суде вынесли приговор вынесения приговора 36-летнему жителю Инжавинского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

6 декабря прошлого года в доме по улице Фрунзе р.п. Инжавино обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На следствии и в суде установили, что накануне компания мужчин распивала спиртное. Во время общения между двумя гостями произошел конфликт, в ходе которого один из них вскочил, достал нож-бабочку и замахнулся на знакомого, который успел перехватить руку нападавшего, повалил его на диван, после чего схватил со стола нож и нанес несколько ударов в разные части тела. Утром следующего дня хозяин дома обнаружил гостя мертвым. Причиной конфликта стали взаимные претензии мужчин друг к другу из-за имевшего место ранее инцидента - злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение погибшему тяжких телесных повреждений.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.