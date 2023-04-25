В Тамбовской области «Диктант Победы» напишут 5 тысяч человек

Принять участие в акции можно очно или онлайн

В Тамбовской области «Диктант Победы» можно будет написать на 190 площадках. Акция пройдет 27 апреля. В нашем регионе в ней ориентировочно примут участие 5 тысяч тамбовчан.

В этом году количество площадок существенно увеличилось. К примеру, в прошлом году их было 130. Так, впервые акция пройдет в музее-усадьбе Сергея Рахманинова в Ивановке.

- Принять участие в акции «Диктант Победы» можно в школах, музеях, библиотеках, вузах. Кроме того, все желающие могут проверить свои знания онлайн на сайте диктантпобеды.рф, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Диктант включает 25 вопросов, на которые нужно ответить за 45 минут. Основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Все участники диктанта получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами финалистов.

Фото правительства Тамбовской области