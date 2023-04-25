В Мичуринске перенесли несколько пешеходных переходов

Для безопасности школьников, временно обучающихся в структурном подразделении СОШ №17 по улице Автозаводской, появились два дополнительных пешеходных перехода. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Мичуринску разработали безопасный маршрут для передвижения учеников закрытого на капремонт структурного подразделения школы №17 на улице Средней.

В районе дома №52 по улице 7 Ноября мкр. Кочетовка перенесли пешеходный переход из зоны парковочного пространства к перекрестку (в районе магазина «Мясной»).

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями жителей дома №54Б по Липецкому шоссе по вопросу активного сквозного движения автомобилей рядом с их МКД внесены изменения в проект организации дорожного движения с возможностью поворота в районе дома №58 с Липецкого шоссе к придомовой территории МКД (разрыв сплошной осевой разметки), а также ограничен заезда автотранспорта со стороны ДК «Авангард». На этой неделе будет нанесена разметка с внесенными изменениями, а ограничивающий заезд транспорта со стороны Авангарда блок уже установлен во дворе МКД.

- Все вопросы обсуждались на комиссии по безопасности дорожного движения города, решения были приняты в ходе заседания, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.