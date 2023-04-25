В Тамбове начинается процесс по делу бывшего начальника облздрава Марины Лапочкиной

Марина Лапочкина

В Ленинском районном суде Тамбова приняли к производству уголовное дело в отношении бывшего начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марины Лапочкиной. Экс-чиновницу, которая во время следствия находилась под домашним арестом, обвиняют в превышении должностных полномочий. Предполагается, что благодаря ее помощи, сын известного бизнесмена Кирилл Корнев смог избежать серьезного наказания по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором погиб его приятель.

- По итогам предварительного слушания судебное заседание по уголовному делу в отношении Лапочкиной назначено на 2 мая, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.