В Тамбове будут бороться с незаконными расклейщиками объявлений с помощью «умных камер»

Объявления в не предназначенных для этого местах портят облик города

В Тамбове планируется установить «умные камеры» с возможностью распознавания лиц. Они помогут фиксировать личности нарушителей порядка, в частности, «черных» расклейщиков объявлений.

Как рассказали в администрации города Тамбова, соответствующая договоренность достигнута с одним из провайдеров города. Камеры появятся в ближайшее время в очагах расклейки объявлений.

Накануне в проезде Новом был задержан очередной расклейщик, у которого обнаружили клей и 350 листовок с рекламой. Всего с начала года задержано около 25 таких нарушителей. Они были оштрафованы.

Фото администрации города Тамбова