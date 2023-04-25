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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:19

Тамбовчанка задолжала сыну-инвалиду более 500 тысяч рублей

Женщина выплатила алименты только после возбуждения уголовного дела
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов с жительницы поселка Строитель. По решению суда женщина обязана выплачивать на содержание 12-летнего сына четверть от всех видов дохода.

- Мальчик является инвалидом и находится в детском доме-интернате «Мишутка». Однако мать исполняла свои обязанности по финансовому обеспечению ребенка лишь частично, ежемесячно перечисляя по 1-2 тысячи рублей, таким образом сумма долга по алиментам составила 538 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

Должнице было назначено 20 часов обязательных работ. Женщина отбыла наказание, но с долгом так и не расплатилась. Только после того, как было возбуждено уголовное дело должница погасила задолженность и средства поступили на содержание ребенка.