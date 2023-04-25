Тамбовчанин пойдет под суд за 35 попыток распространения наркотиков

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего тамбовчанина, который обвиняется в совершении 35 покушений на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, раскладывал на территориях различных муниципальных образований Тамбовской области наркотики с целью последующего незаконного сбыта наркопотребителям за плату через интернет-магазины в теневом сегменте сети «Интернет». Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции, которые изъяли из незаконного оборота около килограмма наркотических средств.

Полученное за распространению наркотиков вознаграждение в виде криптовалюты обвиняемый с целью легализации своего преступного заработка продал на онлайн-торгах, получив незаконный доход на сумму более 600 тыс. рублей.

В отношении «руководителя» организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство. В отношении еще 4 участников организованной группы уголовное дело находится в завершающей стадии расследования.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.