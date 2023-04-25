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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 12:15

На Моршанском шоссе Тамбова нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас обнаружили во время строительных работ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Находку обследовали росгвардейцы

Находку обследовали росгвардейцы

На Моршанском шоссе Тамбова во время проведения строительных работ нашли боеприпас. О находке сообщили правохранителям. Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» Управления Росгвардии по Тамбовской области идентифицировали находку как 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области