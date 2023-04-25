На Моршанском шоссе Тамбова нашли артиллерийский снаряд

Находку обследовали росгвардейцы

На Моршанском шоссе Тамбова во время проведения строительных работ нашли боеприпас. О находке сообщили правохранителям. Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» Управления Росгвардии по Тамбовской области идентифицировали находку как 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области