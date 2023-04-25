В четырех районах Тамбовской области стало больше больных гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 2%. К медикам обратилось 4024 человека, выявлено 6 случаев гриппа, из них 3 случая у детей.

Высокие показатели заболеваемости в Кирсанове, Инжавинском районе, Рассказово, Тамбове и Мичуринске. Небольшой прирост заболевших отмечен в Мучкапском, Мордовском, Сампурском и Староюрьевском районах.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, из 20 обследованных больных с признаками ОРВИ в 1 случае обнаружен COVID-19.