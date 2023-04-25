В Тамбовской области клещи нападают на приусадебных участках

В этом сезоне за медицинской помощью обратился 181 человек, пострадавший от укусов клещей, в том числе - 65 детей. В большинстве случаев нападения происходили на приусадебных участках частных домов.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области проводит экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природе. В этом году доставлено и исследовано 160 экземпляров. В 31 случае клещ являлся переносчиком боррелиоза, в 2 случаях – анаплазмоза.

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области напоминает: защитить от клещей могут правильное ношение одежды, акарицидные средства и репелленты.