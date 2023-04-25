В Тамбовской области нетрезвый водитель без прав погиб, врезавшись в столб

Водитель находился за рулем пьяным Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 48-летний мужчина, произошла 24 апреля в 11 часов 10 минут на ул. Дорожной, 29 деревни Дмитриевка Сампурского района. Водитель автомобилем «ВАЗ 211440», не справился с управлением, съехал с дороги в левый по ходу движения кювет и врезался в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался при госпитализации, а его пассажиров на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По предварительным данным водитель находился в состоянии опьянения и сел за руль, не имея водительского удостоверения.