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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:01

Тамбовские росгвардейцы эвакуировали пенсионерку, возле дома которой загорелся павильон

Пожар произошел на ул. Кирова в Моршанске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Местную жительницу вывели из дома, который подвергался опасности

Местную жительницу вывели из дома, который подвергался опасности

В Моршанске сотрудники Росгвардии эвакуировали 75-летнюю жительницу частного дома, рялдм с которым загорелся торговый павильон. Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил сильное задымление в районе улицы Кирова.

На месте росгвардейцы выяснили, что горит торговая точка, расположенная рядом с частным домом. Сообщив о случившемся дежурному, сотрудники Росгвардии вывели из дома пожилую женщину, организовали оцепление и охрану места происшествия.

- Возгорание ликвидировали пожарные, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По факту происшествия проводится проверка.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области