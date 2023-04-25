Тамбовские росгвардейцы эвакуировали пенсионерку, возле дома которой загорелся павильон

Местную жительницу вывели из дома, который подвергался опасности

В Моршанске сотрудники Росгвардии эвакуировали 75-летнюю жительницу частного дома, рялдм с которым загорелся торговый павильон. Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил сильное задымление в районе улицы Кирова.

На месте росгвардейцы выяснили, что горит торговая точка, расположенная рядом с частным домом. Сообщив о случившемся дежурному, сотрудники Росгвардии вывели из дома пожилую женщину, организовали оцепление и охрану места происшествия.

- Возгорание ликвидировали пожарные, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По факту происшествия проводится проверка.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области