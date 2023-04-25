Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 6:21

Тамбовчанин получил 2,5 года тюрьмы за кражу телефона

Мужчина воспользовался тем, что входная дверь была открыта, и забрался в чужой дом
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Никифоровского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу 50-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

- Подсудимый проник в дом через незапертую входную дверь и украл мобильный телефон «Iphone 11», который лежал на столе в одной из комнат, - рассказали в прокуратуре Никифоровского района.

Так как мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.