В Тамбове из-за репетиций парада Победы в течение четырех дней будут перекрывать центр города

Горожан просят планировать маршрут с учетом ограничений Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове из-за подготовки к параду Победы в течение четрех дней будут перекрывать для автомобилистов центр города. Проезд по ул. Интернациональной на участке от ул. Советской до К. Маркса запретят 25 и 28 апреля, а также 3 и 5 мая. Действовать ограничения будут с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

- Просим горожан учесть это при планировании утренних маршрутов, - обращаются к тамбовчанам в мэрии.