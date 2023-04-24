В Тамбове пройдет Фестиваль цветов

Фестиваль состоится уже в 15-й раз

С 5 по 7 мая в Тамбове в городском парке культуры и отдыха в 15-й раз пройдет Фестиваль цветов. Здесь жители и гости города смогут купить рассаду и саженцы, комнатные растения, средства по уходу за растениями. Площадка будет работать с 9.00 до 18.00.

- К участию приглашаются коммерческие организации, предприятия и индивидуальные предприниматели. Подать заявку можно до 28 апреля. Для этого необходимо обратиться в комитет по делам горожан и связям с общественностью администрации города Тамбова по адресу: улица Советская, дома № 182, кабинет № 23, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова