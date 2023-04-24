В Тамбове начали высадку цветов в клумбы

"Переселение" этой красоты на улицы уже началось

К майским праздникам Тамбов планируется украсить клумбами. В этом году в городе впервые на них появятся календула, розмарин, бобы гиацинтовые, гомфрена, тысячелистник, гибискус кислый, мюленбергия.

Как пояснили в администрации города Тамбова, с осени прошлого года однолетние растения на улицах города заменяют на многолетние.

К настоящему времени уже высажены растения у дома культуры «Знамя труда», среди них розмарин, аюга, спиреи. В сквере «Сочи» посажены ирисы.

Если погода будет благоприятствовать, растения переселятся на улицы города в ближайшие недели.

Фото администрации города Тамбова