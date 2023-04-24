В Тамбове задержали афериста, который занял у знакомых 3 миллиона рублей и пропал

Аферист скрывался от следствия Фото: УМВД России по Тамбовской области

В полиции Тамбова расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемым по нему проходит 60-летний житель областного центра, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. В 2021 году мужчина взял в долг у своего знакомого один миллион рублей. Деньги он до сих пор не вернул. Находясь под подпиской о невыезде, мужчина какое-то время сотрудничал со следствием, а после отключил своей телефон, изменил место жительства и прятался от сотрудников полиции. Следователь объявил его в федеральный розыск. В минувшую пятницу, 21 апреля, сотрудникам уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову удалось вычислить его местопребывание, задержать и доставить к следователю.

В отделе полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову мужчина проходит подозреваемым по трем возбужденным уголовным делам по семи эпизодам преступной деятельности. Ущерб от его преступных действий здесь составляет три миллиона рублей. Под различными предлогами он берет деньги в долг у знакомых и малознакомых лиц, которые не собирается возвращать.

- Ведется розыск других людей, пострадавших от мошеннической деятельности задержанного, решается вопрос о его аресте, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.