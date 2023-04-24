В новом сквере на Полынковской в Тамбове украли 10 кустов спиреи

Кусты были высажены в сквере недавно

Новый сквер на Полынковской у школы № 11 подвергся очередному набегу воришек. Если раньше неизвестные покусились на лавочки, то теперь их заинтересовала спирея «Дуглас». Пропали 10 кустов этого недавно высаженного растения. Сотрудники дирекции благоустройства и озеленения вызвали полицию.

Также нападениям вандалов регулярно подвергаются скамейки на Интернациональной, которые разрисовывают маркером, арт-объект «Я дома» у ДС «Кристалл», фонари в сквере «Рябинка» на Мичуринской и в Олимпийском парке, которые постоянно расстреливают.

- Тамбов - наш общий дом, а потому просим всех хранить то хорошее, что в нем создано. И, конечно, сообщать в правоохранительные органы, если видите вандалов «за работой», ведь гораздо эффективнее сохранять имеющееся, а не исправлять и заменять разбитое, сломанное или похищенное, - призвали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова