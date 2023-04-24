Тамбовчанке неверно посчитали доход и отказали в жилье

В Кирсановской межрайонной прокуратуре провели проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы. Выяснилось, что администрация города отказала женщине в признании ее малоимущей и принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, по причине неверно рассчитанного размера доходов.

- В целях защиты жилищных прав женщины прокуратура внесла главе муниципалитета представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - После вмешательства надзорного ведомства заявительница признана малоимущей и ей представлено благоустроенное жилье по договору социального найма.