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НовостиОбщество24 апреля 2023 16:16

Тамбовчанке неверно посчитали доход и отказали в жилье

Ситуацию исправила прокуратура
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Кирсановской межрайонной прокуратуре провели проверку соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы. Выяснилось, что администрация города отказала женщине в признании ее малоимущей и принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, по причине неверно рассчитанного размера доходов.

- В целях защиты жилищных прав женщины прокуратура внесла главе муниципалитета представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - После вмешательства надзорного ведомства заявительница признана малоимущей и ей представлено благоустроенное жилье по договору социального найма.