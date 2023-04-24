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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 13:14

Житель Инжавинского района в очередной раз попался пьяным за рулем

Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурор Инжавинского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом имея судимость за аналогичное преступление.

- Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. При этом ранее, в июне 2021 года, он уже был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - пояснили в прокуратуре Инжавинского района.

Уголовное дело рассмотрит Инжавинский районный суд. Мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы с лишением прав на срок до 6 лет.