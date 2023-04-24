В Тамбовской области проверят, как пешеходы соблюдают ПДД

Пешеходам-нарушителям грозит штраф в 500 рублей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

25 апреля на территории Тамбовской области сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Сейчас в Тамбовской области к таким авариям относится каждое 7-е ДТП в области: в 14 наездах 1 человек погиб и 12 получили ранения. Наезды на пешеходов зарегистрированы в областном центре – 5 ДТП, по 2 - в городах Кирсанове и Моршанске, по 1 - в городе Рассказове, Ржаксинском, Первомайском, Рассказовском и Моршанском районах. Анализ показывает, что 50% наездов произошли по вине самих пешеходов.

По правилам пешеходы при переходе дороги имеют преимущество перед машинами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при соответствующем сигнале светофора. Водитель обязан уступить дорогу людям, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть. Но часто пешеходы не доходят до перехода из-за банальной лени и нежелания тратить время и силы, чтобы дойти до перехода.

- Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии, если в зоне видимости нет пешеходных переходов – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, - напоминают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Госавтоинспекция рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении и светоотражающие элементы, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.