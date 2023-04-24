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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 14:32

В Тамбовской области водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто и врезался в него

В аварии пострадали три человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больнице оказалась пассажирка Гранты

В больнице оказалась пассажирка Гранты

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 22 апреля в 14 часов 40 минут на улице Интернациональной города Жердевке в районе дома №3. 23-летний мужичина, управляя автомобилем «MITSUBISHI ASX 1.6», выезжал с прилегающей территории и столкнулся с «LADA GRANTA» под управлением 65-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека – водители получили незначительные травмы, а 52-летнюю пассажирку отечественного авто на автомобиле скорой помощи доставили в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.