В Тамбовской области водитель иномарки не уступил дорогу отечественному авто и врезался в него

В больнице оказалась пассажирка Гранты Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 22 апреля в 14 часов 40 минут на улице Интернациональной города Жердевке в районе дома №3. 23-летний мужичина, управляя автомобилем «MITSUBISHI ASX 1.6», выезжал с прилегающей территории и столкнулся с «LADA GRANTA» под управлением 65-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека – водители получили незначительные травмы, а 52-летнюю пассажирку отечественного авто на автомобиле скорой помощи доставили в Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.