Тамбовчанам расскажут об особенностях ЕГЭ

Во вторник, 25 апреля, в Тамбове пройдет Единый информационный день, посвященный особенностям проведения в этом году государственной итоговой аттестации.

В течение дня в его рамках состоится множество различных мероприятий. В их числе классные часы для выпускников 9 и 11 классов, а также родительские собрания. Одиннадцатиклассники лицея № 29 встретятся с уже выпустившимися ребятам, которые расскажут, как они сдавали ЕГЭ.

Кроме того, родители выпускников прошлых лет лицея № 21 поделятся с родителями нынешних учащихся своим опытом помощи детям при подготовке к экзаменам.

Одиннадцатиклассники смогут получить индивидуальные консультации по психологической готовности к экзаменам, задав интересующие их вопросы педагогам-психологам школ.

Помимо этого, старшеклассников ждут другие интересные мероприятия: встреча с представителями региональных вузов, интерактивная игра «Что? Где? ЕГЭ?», флешмоб «100 баллов» и другие.

- В течение всего дня в комитете образования по телефонам 53-65-36 и 53-58-12 будет работать «горячая линия», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Здесь представители родительской общественности смогут получить консультацию по государственной итоговой аттестации.