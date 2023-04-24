Тамбовчане купили больше полутонны мяса на ярмарке «Тамбовская марка»

Большим спросом у горожан пользовались колбаса и копчености Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В прошлую субботу в Тамбове прошла универсальная ярмарка «Тамбовская марка». Центральные места в ней были отданы местным товаро- и сельхозпроизводителям, ремесленникам. В торговле приняли участие более 100 представителей малого и среднего предпринимательства региона. Оборот ярмарки превысил два миллиона рублей, при этом торговые места предоставлялись на бесплатной основе.

Горожане могли приобрести как самые распространенные продукты — мясные и молочные изделия, яйца, овощи, фрукты, мед, так и редкие — сыродавленное масло, деликатесные сыры из коровьего и козьего молока, клюкву, необработанные кедровые орехи. Традиционно большой популярностью пользовалась мясная продукция - копчености и колбаса. Ее было продано более 500 кг.

К открытию дачного сезона торговцы предложили большой выбор саженцев деревьев и кустарников, цветов.

- Подобная ярмарка также пройдет в начале лета в поселке Строитель, - сообщает пресс-служба администрации города. - В Тамбове их проведение запланировано еще осенью и зимой.