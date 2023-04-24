Житель Знаменского района, покинувший место ДТП, может получить срок

Машина носила явные следы аварии Фото: УМВД по Тамбовской области

В селе Александровка Знаменского района произошло ДТП. 49-летний водитель иномарки не заметил идущего вдоль дороги 53-летнего мужчину и сбил его. Не помогли даже светоотражающие элементы на одежде потерпевшего.

Водитель помог пострадавшему встать. Другой автовладелец, проезжавший мимо, предложил довезти пострадавшего до больницы. Водитель иномарки не стал сообщать об аварии в полицию, надеясь, что травмы у мужчины не серьезные.

- Врачи знаменской больницы оказали первую помощь пострадавшему мужчине и диагностировали множественные переломы грудных позвонков, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. В полицию из больницы поступило сообщение об аварии, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя иномарки. На тот момент он был пьян. Автомобиль со следами аварии он забрал с места происшествия и поставил у дома. Полицейские составили протокол о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием и оштрафовали водителя на 30 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его прав на 1,5 года.

Более того, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Оно направлено в суд Знаменского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому, который уже привлекался к уголовной ответственности, может грозить до 4 лет тюрьмы.