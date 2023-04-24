В Тамбове и Строителе не будет света

25 апреля в Тамбове запланировано временное отключение электроснабжения по ряду адресов.
Из-за ремонта трансформаторной подстанции с 14.00 до 16.30 будет обесточен дом 2А по ул. Советская.
Из-за ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Московская, д. 10-18;
- Колодезный пер., д. 1-9;
- ул. Чумарсовская, д. 1-15.
Из-за опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с9.00 до 16.00:
- ул. Андреевская, д. 2-64;
- ул. Уральская, д. 2-14;
- Уральский туп., д. 1-5;
- ул. Южная, д. 1-6.
Кроме того, для производства работ по установке прибора коммерческого учета в поселке Строитель с 13.00 до 18.00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
- ул. Дорожностроительная;
- детский сад «Василек».
Как сообщают в администрации города Тамбова, КНС №7 на время отключения будет запитана от резервного источника электроэнергии.