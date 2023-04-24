В Тамбовской области пройдёт первый этап операции «Автобус»

В регионе продолжают фиксировать аварии с участием автобусов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Для повышения безопасности пассажирских перевозок автобусами и профилактики их аварийности с 25 по 28 апреля на территории Тамбовской области пройдёт первый этап оперативно-профилактической операции «Автобус». По данным регионального УГИБДД, по итогам 2022 года на Тамбовщине зарегистрировано 35 (-22%) дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, 14 (- 41,7%) из которых произошли непосредственно по вине водителей. В таких авариях 1 человек погиб и 45 получили ранения.

Наиболее распространенными ДТП по вине водителей автобусов в прошлом году явились: падения пассажиров (6 или 43%), столкновения (5 или 35,7%), съезды с дороги (2 или 14%) и наезды на пешеходов (1 или 7%).

- В процессе изучения обстоятельств ДТП с участием пассажироперевозящего транспорта выявляются факты систематического нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения водителями и владельцами данных транспортных средств, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - При этом, как правило, такие нарушения сотрудниками Госавтоинспекции не пресекаются, системная работа в этом направлении не ведется.