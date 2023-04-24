В Мичуринске выдавали фиктивные удостоверения о повышении квалификации

Прокуратура города Мичуринска провела проверку соблюдения требований законодательства в ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», в ходе которой выявила факты выдачи удостоверений о повышении квалификации без сдачи экзаменов.

В 2020 году при реализации Программы профессионального обучения и дополнительного образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, университет организовал и провел курсы повышения квалификации «Клональное микроразмножение растений».

Прокуратура установила, что 8 человек курсы не освоили и в демонстрационном экзамене по его итогам участия не принимали, но соответствующие удостоверения, в нарушение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», получили.

В связи с тем, что получение удостоверения с нарушением требований к порядку проведения образовательного процесса противоречит интересам государства в сфере образования и неопределенного круга лиц, поскольку предоставляет возможности использовать его в качестве документа, свидетельствующего о наличии соответствующего уровня знаний, прокурор города направил в суд исковые заявления о признании таких удостоверений недействительными.

- Мичуринский городской суд требования прокурора удовлетворил, на образовательное учреждение возложена обязанность исключить записи в учетных документах о выдаче удостоверений, с последующим их уничтожением, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решения в законную силу не вступили.