Тамбовчанина обманул лжесотрудник ФСБ

20 апреля в полицию Тамбова обратился житель Знаменского района, который сообщил, что он стал жертвой мошенников. В беседе с полицейскими выяснилось, что 69-летнему пенсионеру поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что мошенники пытаются переоформить его автомобиль по доверенности на постороннего человека. Звонившие «сотрудники» убедили мужчину, что для сохранности автомобиля необходимо его продать, а полученные деньги с продажи перевести на другой, «безопасный» счёт, созданный специально для него. Мужчина, выполнил все это и перевел 1 486 000 на указанные аферистами счета.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Ведется работа по раскрытию этого преступления.