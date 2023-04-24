Тамбовчанам предлагают провериться на онкологию

Медики приглашают жителей города на акцию выходного дня по раннему выявлению новообразований кожи и молочной железы. Она пройдёт в субботу, 29 апреля, в Центре амбулаторной онкологической помощи при городской поликлинике № 5. Приём проведут онкологи поликлиники. В течение одного дня в лечебном учреждении можно будет пройти комплекс обследований по назначению врача: сделать УЗИ, маммографию, рентген, пункцию новообразования, а также получить консультацию специалиста. Медики напоминают, что рак молочной железы и меланома кожи занимают одни из первых мест среди онкологических заболеваний.

- Возможности современной медицины позволяют снизить заболеваемость, в большинстве случаев на ранней стадии рак молочной железы и меланома кожи излечимы, - говорят в министерстве здравоохранения Тамбовской области. - Но важно своевременно выявить патологию.

Поликлиника расположена по адресу: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 16 «б», остановка общественного транспорта «Дом печати». Предварительная запись ведётся по телефонам регистратуры: 56-05-22; 55-95-01.