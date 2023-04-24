В Тамбовской области региональный материнский капитал будет предоставляться не только на третьего ребенка

Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали законопроект, инициированный главой области Максимом Егоровым. Он направлен на поддержку участников спецоперации и предусматривает дополнительные стимулирующие региональные выплаты.

Так, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей будет выплачиваться:

- военнослужащим, переведенным в резервный батальон второй очереди;

- лицам, поступившим на военную службу по контракту Тамбовской области;

- лицам, заключившим с Министерством обороны РФ, через военные комиссариаты Тамбовской области, контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Кроме того, в первом чтении был рассмотрен проект закона, в соответствии с которым региональный материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей будет предоставляться на третьего и последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка.

- Также законопроектом предусматривается предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, если они стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Введение земельного сертификата взамен земельного участка позволит эффективно использовать земельные ресурсы и решать жилищные проблемы, - рассказали в правительстве Тамбовской области.