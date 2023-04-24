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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:30

В Тамбовской области региональный материнский капитал будет предоставляться не только на третьего ребенка

Тамбовская областная Дума одобрила новые меры поддержки для тамбовчан
Марина МАКОВЛЕВА

Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали законопроект, инициированный главой области Максимом Егоровым. Он направлен на поддержку участников спецоперации и предусматривает дополнительные стимулирующие региональные выплаты.

Так, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей будет выплачиваться:

- военнослужащим, переведенным в резервный батальон второй очереди;

- лицам, поступившим на военную службу по контракту Тамбовской области;

- лицам, заключившим с Министерством обороны РФ, через военные комиссариаты Тамбовской области, контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Кроме того, в первом чтении был рассмотрен проект закона, в соответствии с которым региональный материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей будет предоставляться на третьего и последующего ребенка. Ранее эта сумма выплачивалась только на третьего ребенка.

- Также законопроектом предусматривается предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, если они стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Введение земельного сертификата взамен земельного участка позволит эффективно использовать земельные ресурсы и решать жилищные проблемы, - рассказали в правительстве Тамбовской области.