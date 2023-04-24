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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:30

После вмешательства прокуратуры Петровская районная больница погасила заложенность в 200 тысяч рублей

Учреждение вовремя не оплатило техническое обслуживание оборудования
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Петровского района проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом были выявлены нарушения в деятельности местной больницы.

- Установлено, что у больницы имеется просроченная задолженность по оплате государственных контрактов на проведение работ технического обслуживания рентгеновской техники и другого медицинского оборудования на сумму более 200 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Петровского района.

Прокуратура внесла представление главному врачу. После этого районная больница полностью погасила задолженность по оплате контрактов.