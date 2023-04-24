Баскетбольный клуб «Тамбов» одержал волевую победу над «Динамо» из Владивостока

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Накануне, 23 апреля, в Тамбове состоялся второй полуфинальный матч турнира за 5-8-е места в мужской Суперлиге по баскетболу. Местный одноименный клуб принимал динамовцев Владивостока. Проиграв на выезде (67:80), «волки» не имели права на ошибку, потому как серия продолжается до двух побед одной из команд. Тем не менее, гости выиграли первую четверть – 21:16. Но «волки» завелись до предела, уничтожив соперника во втором игровом отрезке (29:14). После такого нокдауна динамовцы не смогли вернуться в игру, в тамбовчане лишь нарастили свой перевес. Итог – 85:69 в пользу команды Олега Игумнова.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Владислав Бобровских (15 очков), Владислав Лисовский (13), Сергей Рассказов (12), Роман Баландин (11) и Максим Хозяшев (десять). Третий матч серии состоится во Владивостоке 27 апреля. Начало игры в 19:30.