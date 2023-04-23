Рабочая неделя в Тамбове начнется с 20-градусного тепла

В понедельник, 24 апреля, в Тамбовской области будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили специалисты регионального филиала «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Возможны грозы. Ветер в темное время суток слабый, днем юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +2..+7°, днем столбик термометра поднимется до +16..+21°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Влажность воздуха 50 %. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха не изменятся.