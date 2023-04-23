Мичуринский «Тамбов» сделал второй шаг на пути к Кубку регионов

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 22 апреля, в Рыбинске состоялся третий матч финальной серии Кубка регионов между местным «Полетом» и мичуринским «Тамбовом». Напомним, что на льду «Темпа» «волчата» после поражения 1:6 оформили победу 5:2. К счастью, в гостях наши парни сразу продемонстрировали чемпионский настрой. На 24-й минуте Иван Климкин открыл счет в матче. На 48-й Степан Урулин выправил ситуацию, но концовку встречи лучше провели наши земляки. Алексей Долишня (51-я) и Егор Антонов (60-я) обеспечили победу «Тамбова» (3:1). Отметим, что ассистентский дубль оформил Расим Шакиров. После его передач отличились Климкин и Долишня.

Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу мичуринского клуба. Теперь сегодня, 23 апреля, клубы вновь сыграют в Рыбинске. Начало матча в 13:00.