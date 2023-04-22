На ул. К. Маркса Тамбова проводят ямочный ремонт

В этом году ремонт начался раньше обычного Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове проходит ямочный ремонт на одной из главных магистралей города — ул.К. Маркса. Дорожники восстановят нарушенное покрытие на участке от Интернациональной до Пролетарской. К настоящему времени в городе отремонтировали более 1700 кв. м дорог.

- В числе первых, где проходил ямочный ремонт, были дороги на так называемом пасхальном маршруте. Делали улицу Бастионную, Кронштадтскую, Тулиновский проезд, съезд к Петропавловскому кладбищу по улице Лермонтовской, - говорит заместитель начальника службы ремонта дорог Дирекции городских дорог Евгений Анисимов.

На следующей неделе дорожные службы планируют перейти к восстановлению асфальтового покрытия на улице Советской, от Комсомольской площади до б. Энтузиастов. Затем ремонт полотна пройдет на улице Октябрьской.