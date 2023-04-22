Тамбовские инспекторы ГИБДД используют беспилотники для наблюдения за водителями

Дисциплина на дороге должна быть везде Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Тамбовские инспекторы ГИБДД используют в работе беспилотники. Летательные аппараты незаменимы для наблюдения за водителями на аварийных участках дорог, и трассах, необорудованных видеокамерами.

Водитель, будь осторожен, за тобой наблюдают! Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

- Если патрульную машину водители видят издалека и стараются не нарушать правила дорожного движения, то беспилотник работает в рамках скрытого надзора за дорожным движением. Дальность его полета три километра, а камера с высоким разрешением позволяет четко фиксировать государственные номера нарушителей, - отмечают в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Однако свою цель сотрудники МЧС и инспекторы ГИБДД видят не в том, чтобы оштрафовать побольше нарушителей правил дорожного движения, а в том, чтобы научить водителей соблюдать правила всегда.