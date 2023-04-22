Тамбовский «Спартак» поделил очки с дублем «Химок»

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Накануне, 21 апреля, на стадионе «Новые Химки» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге наш «Спартак» встречался с дублем «Химок». На 23-й минуте «волки» получили шанс на гостевую победу, но Денис Скрыпников не смог реализовать 11-метровый удар. Итог – 0:0.

- Ничья, наверное, закономерна. Но это неудовлетворительный для нас результат, - подытожил Нападающий «Спартака» Андрей Часовских.

«Спартак»: Мухин, Карпухин, Воловик, Дворяшин, Победимов (Бзикадзе, 72), Чернышов (Ямлиханов, 72), Белов (Горелов, 72), Масленников, Скрыпников, Архипов (Кольтюков, 88), Часовских (Пчелинцев, 82).

После вчерашнего игрового дня «Спартак» занимает четвертое место с 22 очками в группе 3Б. Единолично лидирует «Знамя» из Орехово-Зуево (26). Теперь 29 апреля тамбовский клуб сыграет дома с пензенским «Зенитом». Начало поединка в 16:00.