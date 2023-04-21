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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 14:01

Мичуринский чиновник, подозреваемый в растрате бюджетных средств, останется под стражей

Суд оставил жалобу фигуранта без удовлетворения
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры области убедил суд апелляционной инстанции сохранить меру пресечения, избранную Мичуринским городским судом, начальнику отдела реализации проектов администрации наукограда. Чиновник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате бюджетных средств, останется под стражей.

- Ранее суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя, заключив подозреваемого под стражу на 1 месяц 22 дня, с чем не согласилась сторона защиты и сам фигурант уголовного дела, подав апелляционную жалобу, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением стороны обвинения и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.