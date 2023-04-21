Мичуринский чиновник, подозреваемый в растрате бюджетных средств, останется под стражей

Представитель прокуратуры области убедил суд апелляционной инстанции сохранить меру пресечения, избранную Мичуринским городским судом, начальнику отдела реализации проектов администрации наукограда. Чиновник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате бюджетных средств, останется под стражей.

- Ранее суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя, заключив подозреваемого под стражу на 1 месяц 22 дня, с чем не согласилась сторона защиты и сам фигурант уголовного дела, подав апелляционную жалобу, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением стороны обвинения и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.