В одном из районов Тамбовщины здания сельсоветов оборудуют вывесками со шрифтом для слепых

Прокуратура Уметского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности органов местного самоуправления.

По закону органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Установлено, что на зданиях администраций сельсоветов отсутствуют вывески с названием организации, графиком работы, планом здания и иной справочной информацией, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.

- В связи с этим прокуратура в судебном порядке обязала глав восьми сельсоветов устранить выявленные нарушения закона, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.