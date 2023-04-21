Тамбовчане, вымогавшие у знакомого деньги, получили 2 и 2,5 года колонии

Прокурор Пичаевского района поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу двух местных жителей. Мужчин признали виновными в разбое с применением насилия, опасного для здоровья.

Ночью мужчины 31 и 33 лет, сговорившись, прибыли к дому потерпевшего и вынудили его выйти на улицу.

- Затем они стали требовать отдать им денежные средства в размере 150 тысяч рублей, которые якобы им должен сын потерпевшего. Получив отказ, один из осужденных ударил потерпевшего, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней степени тяжести, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Суд приговорил мужчин к 2 и 2,5 годам колонии.