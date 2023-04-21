В Тамбове задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск

В Липецкой области было возбуждено уголовное дело о даче взятки сотруднику полиции. Подозреваемым стал 43-летний местный житель. В ходе расследования он перестал выходить на связь и скрылся с места жительства. Мужчину объявили в федеральный розыск.

На днях тамбовские сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что разыскиваемый находится в Тамбове. Жителя Липецкой области задержали.

- В настоящее время он передан коллегам из уголовного розыска Липецкой области для доставления по месту расследования уголовного дела, - отметили в УМВД по Тамбовской области.